Alithia Papanastasiu’nun “enerji iş birliğinin kavşağı” olarak nitelediği Güney Kıbrıs’ın enerji fiyatları en yüksek Avrupa ülkelerinden biri olduğunu, doğal gazı ya da doğal gaz altyapıları bulunmadığını, GSYİH’si muafiyetlere dayalı, herhangi bir (enerji) bağlantısı olmayan ve büyük ölçüde fosil yakıta bağımlı bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Gazete Papanastasiu’nun ayrıca “MEB’indeki doğal gaz yataklarıyla, bölgenin enerji ikmaline katkı koyabileceğini ve Hindistan ve Avrupa’yı Doğu Akdeniz üzerinden bağlayacak IMEC koridorunun geliştirilmesini destekleyebileceğini” de iddia ettiğini yazdı.

Papanastasiu’nun, sözde Rum MEB’inde ticaret perspektifi olan özlü doğal gaz rezervi olduğunu da öne sürdüğünü yazan gazete “Enerji bakanı, ülkemizde değil doğal gaz, sinyali bile olmamasına rağmen görkemli ve müphem ilanlarından birini daha ortaya koydu” yorumunu yaptı.