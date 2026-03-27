Limasol’da bir Rus iş insanına ait restorana salı günü bomba konmasıyla ilgili 19 ve 21 yaşlarında iki Kıbrıslı Türk tutuklandı.

Haravgi gazetesi 21 yaşındaki kişinin zanlı olduğu başka bir davayla ilgili polis karakoluna imza atmaya gittiği sırada yeni bir suça müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandığını yazdı. Haberde gençlerin karakola birlikte gittiği, 19 yaşındaki şahsın karakoldan kaçmaya çalıştığı ancak daha sonra yakalandığı yer aldı.

Gazete, söz konusu gençlerin yürüttükleri yasadışı faaliyetler dolayısıyla polis tarafından çok iyi bilindiklerini öne sürdü.

Fileleftheros ise mahkemenin gençlerin 6 gün gözaltında kalmalarına emir verdiğini yazdı.