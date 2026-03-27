Güney Kıbrıs’taki çocuk obezite nedenleri ve rakamları bugünkü basında yer aldı.

Politis gazetesi “Obezite İçin S.O.S… Çocuklarımıza Miras Bırakıyoruz” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta obezite ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına ve rakamlarına yer verdi.

Yapılan araştırmaların genel olarak, obezite sorunu yaşayan on kişiden yediden fazlasının, beslenme tercihleri ​​veya yaşam tarzı nedeniyle değil, kalıtsal nedenlerden sebeplerden ötürü bu durumda olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki uzmanların da obezite konusunu bu çerçevede değerlendirdiğini belirtti.

Habere göre, Uzman Patalog Haris Konstantinu, Meclis Sağlık Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada obezite vakalarının yüzde 75’nin genetik faktörlere dayandığını ifade etti.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Dr Eliza Markidu da açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta 2025 yılından bu yana yüzde 42’ye varan çocuk obezite vakası görüldüğünü, bunun Avrupa’da birinci sırada yer almaya devam ettiğine dikkati çekti.

Markidu, yetişkinlerde obezite oranın nüfusun yüzde 30’una denk geldiğini belirtti.

Τoplantı çerçevesinde obeziteye karşı mücadele için ulusal strateji belirlenmesi gerekliliğine de vurgu yapıldı.