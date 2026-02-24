Limasol Karnavalı büyük bir şölen eşliğinde önceki gün gerçekleştirildi. Karnavalı birçok Kıbrıslı Türk de izlemeye gitti.

Limasol'daki Karnaval geçit töreni, peri masallarından güncel olaylara, siyasi hicivden kukla maskelerine ve hayır işlerine katılıma kadar çok çeşitli temalardan ilham alan hayal gücü dolu kostümler ve renk cümbüşüyle göz kamaştırdı. Beş saatten uzun süren etkinlik, son yılların katılımcı sayısı bakımından en büyüğü oldu; 115 gruptan 30 binden fazla kişi geçit töreninde yer aldı.

Karnaval katılımcıları, güzel hava sayesinde yerel halkın ve ziyaretçilerin şehre akın etmesine ve Makariou Bulvarı’nda düzenlenen geçit töreninin tadını doyasıya çıkarmasına olanak sağladı.

Geçit törenine, etkileyici arabası, maiyeti ve Kraliyet Ailesi ile birlikte Tutku ve Delilik Kraliçesi Amaryllis Kyriakou önderlik etti.

Renkli kostümler giymiş çok yönlü karnaval grupları, geçit töreninin etkileyici araçları arasında neşe içinde dans etti. Hem araçlar hem de karnavalcıların kostümleri, günlük temalardan masallara ve popüler dizilere; güncel olaylar, politika, ekonomi ve spordan ilham aldı.

10 gün süren Limasol Karnavalı, Eski Liman’da yapılan karnaval dansıyla sona erdi.