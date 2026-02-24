Dünya'nın önde gelen robotik yarışmalarından Robotex Yarışması’nın Ege Bölgesi ayağı, bu yıl genç teknoloji yeteneklerinin heyecan verici mücadelesine sahne oldu.

KKTC’de faaliyet gösteren Avdeso Academy Kurucusu ve Makine Mühendisi Berk Akgüç’ün önderliğinde çalışmalarını sürdüren Avdeso Academy öğrencileri, aylar süren yoğun hazırlık döneminin ardından robotik kodlama ve tasarım alanlarında gösterdikleri üstün performans ile iki farklı kategoride Türkiye birinciliği elde etmeyi başardı.

Ortaokul Sumo Robot Ege Bölgesi Türkiye Birinciliği’nde ortaokul kategorisinde yarışan Doruk Akkaya ve Feyza Çoğun, kendi geliştirdikleri sumo robotlarıyla rakiplerini geride bırakarak Ege Bölgesi Türkiye birincisi oldu.

İlkokul Çizgi İzleyen Ege Bölgesi Türkiye Birinciliği’nde ise Doruk Cahit Ekenoğlu, Zehra Çoğun ve Ömer Veysel Yılmazcan, kendi geliştirdikleri çizgi izleyen robotlarıyla rakiplerini geride bıraktı.

Lise Sumo Robot Ege Bölgesi’nde ise Jüri Özel Ödülü Hasan Kömürcügil ve Ahmet Ertaç’ın oldu.

Avdeso Academy'nin kurucusu Berk Akgüç, Ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım çocuklarımızdır. Avdeso Ekosistemini yıllardır emekle ve sevgiyle büyütüyoruz. Elde edilen bu güzel başarılar, doğru yolda olduğumuzu gösteren kıymetli birer motivasyon kaynağı. Çocuklarımızla gurur duyuyor, onların her adımında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

ANTALYA’DAKİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Ege Bölgesi’nde alınan bu çifte birinciliğin ardından, Avdeso Academy öğrencileri şimdi gözlerini Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına çevirdi.

Takımlar, şampiyonada Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en başarılı ekiplerle mücadele edecek.