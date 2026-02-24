Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Brüksel’de “Parlamentolar Haftası” çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı konuşmada Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline atıfta bulunarak Türkiye’nin Kıbrıs’ta 52 yıldır işgalci olduğu iddiasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün Brüksel’de “Parlamentolar Haftası” toplantılarının açılışını gerçekleştirdiğini ve AP’da yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ın işgalin ne anlama geldiğini bildiğini” söylediğini yazdılar.

Konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline değinen Dimtiru, “insan hakları ihlalinin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir ülkenin vatandaşı olduğunu” belirterek, Ukrayna’ya desteklerinin süreceğini vurguladı.

Dimtiriu ayrıca, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığındaki önceliklerine de değinerek AB’nin göğüs germesi gereken sorunların ileriye dönük stratejik adımlar atılmasını gerektirdiğini savundu.