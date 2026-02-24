Güney Kıbrıs’ta yayın yapan bir televizyon programında konuşan güvenlik yorumcusu Yannis Theodotou, Türkiye’nin yerli savunma projeleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Theodotou, Türkiye’nin geliştirdiği AKINCI İHA, TAYFUN balistik füzesi, SOM seyir füzesi ve GÖKSU hava savunma sistemi üzerinden değerlendirme yaparak, “Savaş anında Türkler yerli füzelerinin gerçek menzillerini bize gösterecek” ifadelerini kullandı.

Rum tarafında son dönemde Türkiye’nin savunma sanayiinde attığı adımlar yakından takip ediliyor. Özellikle balistik füze testleri ve İHA kapasitesi, Güney Kıbrıs medyasında sık sık tartışma konusu oluyor.