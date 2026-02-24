Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Güney Kıbrıs’ın, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketi konusunda uzlaşmaya varmak için Avrupa Komisyonu ve üye devletlerle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Brüksel'de dün yapılan AB Dışişleri Konseyi'nde konuşan Kombos, gündemdeki tüm konuların ciddiyetine rağmen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4’üncü yıldönümü nedeniyle görüşmelerin Ukrayna'ya odaklanacağını kaydetti.

Habere göre Kombos, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlayalı dört yıl olduğuna işaret ederek, Ukrayna halkının duruşunu ve fedakarlıklarını vurguladı.

AB'nin önümüzdeki müzakere sürecindeki rolüne değinen Kombos, AB olarak bugüne kadar çok şey yaptıklarını ve bundan sonra da çok daha fazlasını yapabileceklerini belirterek, harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.

Kombos, “işgali yaşamış bir ülke olan Kıbrıs'ın Ukrayna’ya tam destek verdiğini” belirterek, AB’nin Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam ettiğini yinelemesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, Kombos’un, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinin yenilikçi unsurlar içeren iddialı ve güçlü bir paket olduğunu kaydederek, henüz fikir birliğine varacak durumda olmadıklarını; ancak AB Dönem Başkanı olarak anlaşmaya varmak için çabalarını sürdüreceklerini söylediğini yazdı.