Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri için hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Seçim Dairesi Müdürü Menelaos Vasiliu konu hakkında dün yaptığı açıklamada, pazar akşamı sandıkların kapanmasından yaklaşık yarım saat sonra ilk sonuçların elde edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Menelaos Vasiliu, yaptığı açıklamada saat 20.30–21.30 civarında meclisteki koltuk dağılımına ilişkin tablonun netleşmesinin beklendiğini, gece yarısından sonra ise 01.30 sularında hangi adayların parti listelerinden milletvekilliği kazandığına dair ilk işaretlerin ortaya çıkacağını söyledi.

Gazete, seçim dairesinin pazar günü yapılacak seçimler için tüm hazırlıkları tamamlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü de aktardı.

Gazeteye göre, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias ise yaptığı açıklamada seçimler açısından son düzlüğe girildiğini belirterek, oy pusulalarının devlet matbaası tarafından bugün teslim edileceğini ifade etti.

İlias ayrıca, seçim merkezlerinde görev yapacak başkan ve yardımcılarının eğitim süreçlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

-Güney Kıbrıs’ta ve yurt dışında bin 217 seçim merkezi

Öte yandan pazar günkü seçimlerde toplam bin 217 seçim merkezi faaliyet göstereceğini yazan gazete, bin 204 seçim merkezinden 13’ünün yurt dışında olacağını, çeşitli şehirlerde yer alacak diğer 13 seçim merkezinin de Maronitlerin temsilcisinin seçilmesiyle alakalı olacağını anımsattı.

Lefkoşa Rum kesiminde 454, “Mağusa’da” 59, Larnaka’da 204, Limasol’da 351, Baf’ta 136 ve yurt dışında da 13 seçim merkezi faaliyet göstereceğini yazan gazete, sandıkların sabah 7’de açılacağını ve öğlen 12.00-13.00 arası verilecek bir saatlik aranın ardından akşamüzeri 18.00’de kapanacağını ifade etti.

Seçim günü polisler de dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişinin görev yapacağını anımsatan gazete, kayıtlı seçmenlerin sayısının ise 568 bin 587 olduğunu anımsattı.

- Z kuşağı nasıl oy verecek?

Politis gazetesi ise, “Z Kuşağı Nasıl Oy Verecek” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’taki Z kuşağının pazar günkü seçimlerde nasıl oy vereceğini irdeledi.

Haberde, 1997–2012 yılları arasında doğan ve 14–29 yaş aralığını kapsayan Z kuşağının, seçmen kitlesinin yaklaşık yüzde 11,5’ini oluşturduğu; bunun da 18–29 yaş aralığında 65 bin 510 seçmene karşılık geldiği belirtildi.

Ayrıca adaylar arasında 41 Z kuşağı mensubu bulunduğu ve bunun toplam adaylar içinde yaklaşık yüzde 5,5’e denk geldiği kaydedildi.

Seçim uzmanı Yannis Mavris, gazeteye yaptığı değerlendirmede gençlerin oy verme niyetine sahip olduklarını ancak bu niyetin her zaman sandığa gitme davranışına dönüşmediğini ifade etti.

Mavris, katılım niyetinin her zaman fiili oy kullanma anlamına gelmediğini de ekledi.