Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın davetiyle KKTC’ye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’ye dün ziyaret gerçekleştirdi.

Anıttepe’yi ziyaret sırasında Tugay’a, LTB Başkanı Mehmet Harmancı eşlik ederken, burada Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından karşılandı.

Mehmet Küçük heyete, merhum liderin kaleme aldığı ve anısına basılan eserleri takdim ederek, Tugay’a yaptığı bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile LTB Başkanı Harmancı, Dr. Küçük’ün mozolesine çelenk koydu.

İzmir halkı adına anı defterini imzalayan Başkan Tugay, mesajında "Kıbrıslı Türklerin unutulmaz lideri ve hepimizin kahramanı Dr. Fazıl Küçük’ü manevi huzurunda saygı ve minnetle selamlıyoruz." dedi.