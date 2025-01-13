Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), çalışma koşullarının sağlıksız ve hizmet bedellerinin düşük olduğu gerekçesiyle Gazimağusa Limanı’nda 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, 08.00-11.00 arası yer alan eylemde yaptığı konuşmada, Liman-Sen üyelerinin sağlıksız koşullarda hizmet verdiğini ve hizmet bedellerinin düşük tutulduğunu kaydetti. Yeltekin, olumsuzluklara çözüm getirilmesi adına iş bırakma eylemine gidildiğini ifade etti.

Sorunları dile getirmek adına ilk adım olarak uyarı grevi düzenlediklerini belirten Yeltekin, sorunlara çözüm bulunmaması halinde Liman’ın mevcut iki kapısından girişi engelleme ve gemilerden yüklerin boşaltılmaması eylemine gideceklerini söyledi.

-Güç-Sen’den destek

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Ediz Kanatlı da yayımladığı açıklamada, limanın yol ve su altyapısı da dahil fiziki koşullarındaki eksikliklerin giderilmemesi, toplu iş sözleşmesindeki gereklerin yerine getirilmemesi nedeniyle düzenlenen eyleme destek verdiklerini belirtti.

Kanatlı, “Liman işçilerinin yanında olduğumuzu vurgular, sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz” dedi.