Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği ödül gecesinde yaptığı konuşmada, 2025 – 2026 sezonunda futbolda uygulanacak yabancı futbolcu sayısını açıkladı. Hasan Sertoğlu konuşmasında yabancı futbolcu sayısının değişmeyeceğin açıklarken, Süper Lig’de 3 yabancı futbolcu hakkının olacağını, Birinci Ligde ise 2 Türkiyeli futbolcu hakkının olacağı kararlarının, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun Pazartesi akşamı yapılan toplantısında kararlaştırıldığını söyledi.