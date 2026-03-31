Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 6 Nisan tarihinde gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin haberler Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Basından Uzak Görüşme – UNFCIYP Kaynağı: Liderler Kameralar Olmadan Üretken Bir Görüşme Gerçekleştirmek İstiyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 6 Nisan tarihinde gerçekleştirecekleri görüşmeyi basından uzak yapmak istediklerini yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, liderlerin 6 Nisan Pazartesi günü ara bölgede bir araya geleceklerini ve basının görüşmeye alınmayacağını duyurduğunu aktardı.

Gazete, UNFICYP kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, liderlerin 50’den fazla basın mensubunun yol açtığı “karmaşadan” ötürü basının görüşmeyi yansıtmasını istemediklerini ve liderlerin görüşme sonrasında da açıklamada bulunmayacaklarını da iddia etti.

Gazete haberinin devamında ise, Erhürman ve Diagne tarafından yapılan açıklamaları okuyucuya yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “6 Nisan’da Yeni Görüşme ve Sonrasına Bakarız”.

Haravgi: “Hristodulidis-Erhürman Görüşmesi 6 Nisan’da”.

Alithia: “Hristodulidis-Erhürman Görüşmesi Büyük Pazartesi”.