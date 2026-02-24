Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Lefkoşa ara bölgede yer alan Diagne’nin resmi konutunda saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme, liderlerin BM arabuluculuğu olmadan yaptığı ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Konuta ilk olarak Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis geldi. İki lider, konut girişinde Diagne tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Rum Lider Hristodulidis’e ise müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

- Liderler geçen ay Holguin ile görüşmüştü

Liderler, en son BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dört günlük Kıbrıs temasları çerçevesinde 28 Ocak’ta ara bölgede bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, toplantıda, Cuellar’ın Kıbrıs’ta olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisini yaptığını ve bu önerinin Hristodulidis tarafından olumlu karşılandığını açıklamıştı.

Erhürman, geçen haftalarda da New York’a giderek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmüştü. Erhürman, görüşme ardından yaptığı açıklamada, toplantının yararlı ve verimli geçtiğini vurgulayarak, Guterres’e dört maddelik metodolojisini anlatma fırsatı bulduğunu kaydetmişti.