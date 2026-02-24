Dernekten yapılan yazılı açıklamada, zararsız bir temizlik çalışması gibi görünen bu uygulamanın hem çevre hem de insan sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığına işaret edildi.

Dernek, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde herbisit kullanımının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetimlerin de halk sağlığı ve doğal yaşama etkileri gözetmesi gerektiğini ifade eden dernek, belediyelerin; herbisitlerin içeriğini şeffaf şekilde açıklaması, alternatif yöntemleri değerlendirmesi ve bilimsel rehberlik almasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Herbisitlerin, rüzgârla taşınarak, solunum yoluyla vücuda girebildiğine, toprağa karışarak yeraltı sularına ulaşabildiğine ve besin zincirine dâhil olabileceğine işaret eden dernek, toplumun bu konuda bilgi sahibi olması, yanlış uygulamaların önüne geçmenin en etkili yollarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, “Halk, hangi bölgelerde kimyasal kullanıldığını bilmeli; riskler konusunda bilgilendirilmeli ve alternatif yöntemler hakkında farkındalık kazanmalı. Yerel yönetimlerin düzenli bilgilendirme yapması, uzman görüşlerine yer vermesi ve halkla iş birliği içinde hareket etmesi hem güveni artırır hem de daha sağlıklı bir çevre politikası oluşturur” dedi.