Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Fiber Optik Protokolü ele alınırken söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Telekom yetkililerinin de katıldığı 'ek protokol' görüşmelerinde Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) taleplerini tamamının, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği'nin taleplerinin yüzde 90'ının ve TEL-SEN'in taleplerinin yüzde 40 oranında tamamlandığını iddia etti.

Arıklı, bu yöndeki açıklamalarını yalanlayan TEL-SEN'i, "toplantıda başka dışarda başka konuşmakla" suçladı.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Sami Özuslu, Arıklı'yı, Meclise ara verip tüm tarafların katılacağı ve canlı yayınlanacak bir toplantıya davet etti. "Kim yalan söylüyor belli olsun" çağrısı yapan Özuslu'nun davetini Arıklı reddetti.

Arıklı, hafta sonu yaptığı açıklamasında, ek protokolle ilgili pek çok maddede prensipte anlaşıldığını iddia etmiş, TEL-SEN ise bu açıklamayı yalanlamıştı.

Kamuoyunda gündeme gelen “Telefon Dairesi gelir kaybına uğrayacak, kapanacak” yönündeki iddialara yanıt veren Arıklı, vardıkları prensip kararlarını paylaştı.

Buna göre Telekomünikasyon Dairesi mevcut görev ve sorumluluklarını aynen sürdürecek. Mevcut gelirlerini almaya devam edecek ve yetki ile yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Arıklı, “Telefon gelirleri yine dairenin sorumluluğunda olacak” ifadelerini kullandı.

Tarifelerin BTHK tarafından belirleneceğini vurgulayan Arıklı, bu noktada herhangi bir yetki devrinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Yerel internet altyapı sağlayıcılarının rekabet endişelerine de değinen Arıklı, Türk Telekom’un beş yıl süreyle perakende satış işine girmeyeceğini açıkladı. Yüzde 60 kapsama kotasına ulaşılması halinde ise bu alana hiç girilmeyeceğini söyledi.

Arıklı ayrıca veri merkezine ilişkin olarak verilerin yurt dışına çıkarılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.