Hentbol U16 kadınlar play – off’da ilk maçlar bugün oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Şahlan ile DİGEM, UKÜ ile de Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Günün ilk karşılaşmasında Şahlan – DİGEM karşılaştı. Çekişmeli geçen ilk devre 8-8 eşitlikle tamamlanırken, DİGEM mücadeleden 19-16 galip ayrılarak play – off ilk karşılaşmasını kazanan taraf oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Esentepe karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan Esentepe ilk devteyi rakibi karşısında 17-9 önde kapatırken, karşılaşmayı da 40-22 galip tamamlayarak play-off ilk maçını kazanan taraf oldu.