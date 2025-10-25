Hentbol U16 kadınlar play – off’da ilk maçlar bugün oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Şahlan ile DİGEM, UKÜ ile de Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Günün ilk karşılaşmasında Şahlan – DİGEM karşılaştı. Çekişmeli geçen ilk devre 8-8 eşitlikle tamamlanırken, DİGEM mücadeleden 19-16 galip ayrılarak play – off ilk karşılaşmasını kazanan taraf oldu.

Hentbol1-2

Hentbolda U16 hız kesmeden devam ediyor
Hentbolda U16 hız kesmeden devam ediyor
İçeriği Görüntüle

Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Esentepe karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan Esentepe ilk devteyi rakibi karşısında 17-9 önde kapatırken, karşılaşmayı da 40-22 galip tamamlayarak play-off ilk maçını kazanan taraf oldu.