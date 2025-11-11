Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde 10 Kasım Pazartesi günü iki karşılaşma oynandı.

KILIF&Kılıf U18 Kız Ligi mücadelesinde Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Levent Spor ile Akdeniz Spor Birliği takımlarından galip gelen taraf Levent Spor oldu. Levent Spor, etkili oyunuyla sahadan 101-45’lik skorla ayrıldı.

TTEC U14 Kız Ligi karşılaşmasında ise Akdeniz Spor Birliği, Kıvılcım Gençlik Gücü karşısında üstün bir performans göstererek 68-23’lük skorla galip geldi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla tüm maçlardan önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.