Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek 9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi (IRSYSC 2025), istatistik ve uygulamalı bilimler alanındaki güncel araştırmaları uluslararası bilim dünyasıyla buluşturacak. 26-27 Kasım 2025 tarihlerinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde başlayacak olan IRSYSC 2025 Kongresi, 28-29 Kasım 2025 tarihlerinde ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kongrenin, yalnızca akademik bir etkinlik olmanın ötesinde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bilim diplomasisi açısından önemli bir köprü görevi görmesi hedefleniyor. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selim Gündüz, IRSYSC 2025’in bilimsel araştırmaların paylaşılmasının yanı sıra kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesi için stratejik bir platform sunduğunu belirterek, “Bu kongre ile sadece araştırmaları paylaşmıyoruz; iki ülke arasında kalıcı bilim köprüleri kuruyoruz. İstatistik, ekonomi ve veri bilimi temelli bilgi üretimi; üniversiteler, kamu ve özel sektör arasında dayanıklı iş birliklerine dönüşecek.” ifadelerini kullandı.

Kongrede; istatistik, biyoistatistik, ekonometrik analizler, biometrik ve operasyonel araştırma gibi temel alanların yanı sıra veri bilimi, yapay zekâ uygulamaları, aktüerya ve risk yönetimi, ekonomi, işletme ve finans gibi güncel araştırma konularına da odaklanılacak. Katılımcılar, iki kongre merkezi arasında canlı bağlantılarla gerçekleştirilecek ortak paneller, mentorluk oturumları ve proje eşleştirme (match-making) etkinlikleri aracılığıyla akademi, kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Uluslararası Bilim İnsanları IRSYSC 2025’te Buluşuyor

9. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi’nin ana konuşmacıları arasında, istatistik ve uygulamalı bilimler alanında uluslararası düzeyde tanınan akademisyenler yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Doç. Dr. İbrahim Demir, University of Tennessee Knoxville’dan Prof. Dr. Hamparsum Bozdogan, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya Çıngı, Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Coşkun Kuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Doç. Dr. F. Feyza Gündüz ve University of Illinois Chicago’dan Doç. Dr. Hakan Demirtaş, kongrede bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bilimsel Katkı ve Ödüller

Akademisyenler, araştırmacılar, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olacak kongrede sunulacak bildiriler, hakem değerlendirmesinin ardından ISBN’li Kongre Kitabı’nda yayımlanacak. Ayrıca, seçilen çalışmalar arasından biri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ödülü’ne layık görülecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Onur Komitesi’nde

Kongrenin Onur Komitesi’nde KKTC Cumhuriyeti Eski Meclis Başkanı Zorlu Töre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Çıngı yer alıyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden Açıklama

DAÜ Rektörlüğü, uluslararası ölçekte düzenlenecek bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kongrenin bilimsel üretkenlik, iş birliği ve bilgi paylaşımı açısından büyük bir kazanım olacağını vurguladı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, bilimin evrensel gücüne ve araştırmanın dönüştürücü etkisine inanıyoruz. IRSYSC 2025’in, yalnızca istatistik ve veri bilimi alanlarında değil, disiplinler arası etkileşim açısından da yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki akademik dayanışmayı güçlendiren bu kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başvuru Süreci Devam Ediyor

IRSYSC 2025 için özet gönderim son tarihi 20 Kasım 2025, tam metin gönderim son tarihi ise 26 Kasım 2025 olarak belirlendi. Başvuru ve kayıt işlemleri, kongrenin resmî web sitesi http://irsysc2025.info üzerinden yapılabiliyor