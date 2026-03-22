Girne’nin seçkin eğlence mekânlarından Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet, bayramın ilk gününde Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can’ı ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sadece güçlü yorumuyla değil, aynı zamanda Türk pop müziğine kazandırdığı sayısız hit şarkının bestecisi olarak da tanınan Fettah Can, sahnede kendi eserlerinin yanı sıra farklı sanatçılar için bestelediği şarkılardan oluşan özel bir repertuvar sundu.

Gecede sanatçının sevilen şarkıları “Işıklı Yol”, “Bu Aşkın Katili Sensin” ve “Özledim” dinleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söylenirken, Letafet’in şık atmosferi bayram coşkusuyla birleşerek unutulmaz anlara sahne oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden performansta romantik ve hareketli parçalarıyla geniş bir müzik ziyafeti sunan sanatçı, sahnedeki samimi tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

Merit Park Hotel, özel günlerde gerçekleştirdiği seçkin etkinliklerle misafirlerine benzersiz deneyimler sunmaya devam ediyor.