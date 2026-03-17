Girne’nin gözdesi Les Ambassadeurs Hotel, bir kez daha ödüle layık görüldü.

KKTC Tüketiciler Derneği tarafından bugün düzenlenen törende Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, “Yılın Turizm Yöneticisi” ödülüne, Les Ambassadeurs Hotel ise “Yılın En İyi Hizmet Veren Oteli” ödülüne üst üste ikinci kez layık görüldü.

Maldiv Evleri, Swim-up odaları, geniş süit alternatifleri ile farklı konaklama alternatifleri sunan Les Ambassadeurs Hotel, Ada’nın ilk ve tek 150 yat kapasitesine sahip marinası ve eğlenceli port alanıyla fark yaratıyor.

Birbirinden lezzetli alacarte restoranlarına sahip olan Les Ambassadeurs Hotel, kaliteli hizmeti ve güler yüzlü personeliyle konukların tatiline renk katıyor.