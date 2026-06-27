Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akciğer kanseri olan iki hastaya robotik cerrahiyle müdahale edilerek sağlıkta bir ilke daha imza atıldığını açıkladı.

Yazılı açıklamasında hastanede ilk kez iki akciğer kanseri hastasının robotik cerrahi yöntemiyle başarıyla ameliyat edildiğini belirten Dinçyürek, bu gelişmenin ülkede kanser cerrahisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Robotik cerrahinin hastalara daha az ağrı, daha kısa sürede iyileşme imkan sunduğunu belirten Dinçyürek, bu ameliyatlarda daha düşük komplikasyon riski olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Ülkemizde kanser cerrahisinde robotik ameliyatların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte hastalarımıza daha iyi koşullarda, daha başarılı cerrahi hizmetler sunulması mümkün olacak.” dedi.

Robotik cerrahi programının kısa sürede önemli bir ivme kazandığını kaydeden Dinçyürek, 35 günde robotik cerrahi yöntemiyle 34 başarılı ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Eğitimlerini tamamlayan hekimlerin farklı branşlarda da robotik cerrahi uygulamalarına başlayacağını belirten Dinçyürek, ameliyatı gerçekleştiren Nalbantoğlu cerrahi ekibe, hastane yönetimine ve sürece katkı sağlayan Prof. Dr. Alper Toker’e teşekkür etti.

Dinçyürek, bu tür ameliyatların artık ülkede rutin olarak başarıyla uygulanacağını vurgulayarak, bunun hastaların sağlığı ve tedavi süreçleri açısından önemli kazanım sağlayacağını söyledi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağrı Cemaller ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki akciğer kanseri hastasının robotik cerrahi yöntemiyle başarıyla ameliyat edildiğini belirtti.

Bu başarının hayata geçirilmesine destek veren Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine ve ameliyatlara mentör olarak katılan Prof. Dr. Alper Toker’e teşekkür eden Cemaller, robotik cerrahinin dünyanın en gelişmiş merkezlerinde akciğer kanseri tedavisinde tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

Cemaller, ülkede ilk kez robotik yöntemle gerçekleştirilen akciğer kanseri ameliyatlarının başarıyla tamamlanmasından dolayı Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e, hastane yönetimi ve ameliyat ekibine teşekkür etti.