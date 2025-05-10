Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve glutensiz yaşam konusunda farkındalık yaratmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş etkinliği düzenleniyor. Schär iş birliğiyle ve Patika Yürüyüş Grubu’nun rehberliğinde gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar doğayla iç içe 4 kilometrelik Bellapais parkurunda yürüyecek.

Etkinlik Yarın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 09.00-11.00 arasında yapılacak. Zorluk seviyesi 2 olarak belirlenen yürüyüşe katılım ücretsiz olacak. Rehberli yürüyüşte Erdoğan Işık liderlik edecek. Katılımcıların Beylerbeyi Anaokulu Otoparkı’nda toplanması bekleniyor.