Kuzeydeki Rum mallarının satışında iki kadına hapis cezası
Kuzeydeki Rum mallarının satışında iki kadına hapis cezası
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Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve glutensiz yaşam konusunda farkındalık yaratmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş etkinliği düzenleniyor. Schär iş birliğiyle ve Patika Yürüyüş Grubu’nun rehberliğinde gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar doğayla iç içe 4 kilometrelik Bellapais parkurunda yürüyecek.

Etkinlik Yarın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 09.00-11.00 arasında yapılacak. Zorluk seviyesi 2 olarak belirlenen yürüyüşe katılım ücretsiz olacak. Rehberli yürüyüşte Erdoğan Işık liderlik edecek. Katılımcıların Beylerbeyi Anaokulu Otoparkı’nda toplanması bekleniyor.