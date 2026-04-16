Lefkoşa’da, bu sabah meydana gelen trafik kazasında, iki sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sürücü Gülseren Sakallı, yönetimindeki AA 354 Y plakalı araçla tali yol konumundaki Atatürk Caddesi’nden anayol konumundaki Bedrettin Demirel Caddesi’ne dikkatsizce giriş yaptı. Araç, o esnada cadde üzerinde seyreden Müge Çakır yönetimindeki YA 414 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolunan devam eden YA 414 plakalı araç, askeri birliğe ait bahçe duvarına çarparak durdu.

Kazada her iki araç sürücüsü, tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



