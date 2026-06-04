Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa'daki bazı bölgelerde yarın öğleden sonra bir saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim hattındaki çalışma nedeniyle yarın 16.00 ile 17.00 arasında kesinti olacak bölgeler şöyle:

"Lefkoşa Sanayi, Taşkınköy, Başbakanlık ve Sayıştaylık bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ile Yeni Yüzyıl Anaokulu ve civarı, Maliye Bakanlığı Bölgesi, eski Cumhuriyet Meclisi ve civarı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness salonu, Opel Plaza, Levent İlkokul ve civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ apartmanları, Metehan sosyal konut apartmanları ve civarı, Kemal Şemiler Caddesi."