11 Ocak 2025 tarihinde saat 03:30 sıralarında Lefkoşa Bolu Sokak’ta bir apartmanın giriş kısmında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik panosundaki sigortaların aşırı yüklenip kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, apartmana ait ahşap elektrik panosu, içerisindeki 6 sigorta ve 6 elektrik sayacı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, pano yanında bulunan 5 çocuk bisikleti, 2 scooter ve bir bebek arabası da zarar gördü. Yangının neden olduğu ısı ve duman, apartman giriş kapısı ile merdiven basamaklarındaki duvarlarda da islenme ve hasara yol açtı.