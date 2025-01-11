VAHİM ZARAR, KASTİ HASAR, CİDDİ DARP VE TECAVÜZİ ALET TAŞIMAK

08.01.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.A.(E-35), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu taş ve kül tablası ile, Y.Y.(E-47) ve H.B.(E-52)’nin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etmiş ve Y.Y.’nin burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Akabinde H.B. tasarrufundaki taş ile, H.B.’ye ait aracın sol ön kapısına da kasten vurup hasara uğratmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.A. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

1. 07.01.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Gazimağusa’da Kurtuluş Sokak’ta, bir apartmanın önünde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın sol dikiz aynası ile sileceği kimliği meçhul bir şahıs tarafından kasten kırılarak hasara uğratılmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-35) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 08.01.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait aracın ait aracın arka tamponu kimliği meçhul bir şahıs tarafından muhtemelen sert bir cisimle kasten çizelerek hasara uğratılmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.D.(E-40) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

10.01.2025 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Tuzla’da bulundukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.T.(E-40), C.K.(E-44)’ye ait tahta kapıya kasten vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, C.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine de vurup ciddi şekilde darp etmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, F.T. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

POLİSİ DARP GÖREVİNDEN MEN, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK,

11.01.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan 163 miligram alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü S.Ö.(K-22), alkometre test cihazı ile kendisine alkol testi yapıldığı sırada görevli polis memurunun başına vurup darp ederek görevinden men etmiştir.

Akabinde konu araçta yolcu olarak bulunan 147 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.Ş.B.(E-22) ise, araçtan inip görevli polislere hitaben küfür etmiş, kontrol yerinde bulunan polislere tekme atıp darp ederek görevlerinden men etmiş ve her iki şahıs da makul mazaretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

11.01.2025 tarihinde, Gazimağusa’da ve Girne’de kamuya açık yerlerde, E.A.(E-32) 116 miligram ve Ö.T.(E-39) ise 195 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.