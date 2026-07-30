Lefkoşa-Girne ana yolunda kazaya yol açan alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 94 miligram alkollü olan Kerim Tüylü (E-25), bu sabahın erken saatlerinde yönetimindeki HP 482 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden Cenk Conkbayır (E-50) yönetimindeki LM 376 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HP 482 plakalı araç, yoldan çıktı tarla içerisinde yan kısmı üzerine devrilerek durdu. Kazada yaralanan olmadı.

HP 482 plakalı araç sürücüsü Kerim Tüylü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazayla ilgili polisin soruşturma devam ediyor.