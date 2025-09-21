Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencilerinden oluşan ASHINA TEKNOFEST Takımı, TEKNOFEST 2025 final yarışmalarında büyük bir başarıya imza atarak ikincilik madalyasının sahibi oldu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 17 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında T3 Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda yüzlerce takım arasından ilk 15 takım arasına giren ASHINA takımı finalde elde ettiği başarı ile hem DAÜ’nün hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu oldu.

Öğrencilerin önemli başarısına destek olmak adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Servet Karabacak da İstanbul’a giderek öğrencilerin yanında yer alıp mutluluklarını paylaştılar.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi, onları motive eden hocalarımızı ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca TEKNOFEST’in organizasyonunda emeği geçenleri tebrik eder, söz konusu vizyonu ortaya koyanları gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği başarı ile büyük bir gurur yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Batı kaptanlığında mücadele eden ASHINA Takımında; DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Cemre Yeşil, DAÜ Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Alper Önder ve DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Doğan Efe Çiğdem yer alıyor.