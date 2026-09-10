Yeniboğaziçi’nde evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe Cünetoğlu’nun (K-39) ölüm sebebinin, “kalp ve damar hastalığı” olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19.30’da evinde aniden rahatsızlanan Ayşe Cünetoğlu, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cünetoğlu’nun cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Soruşturma devam ediyor.