Lefkoşa’da bir apartman dairesinde, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 20 yaşındaki Zeka Çocuk’un yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep oldukları gerekçesiyle 26 ve 23 yaşlarındaki Afrika uyruklu iki kişi, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Olay geçtiğimiz gece saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartman dairesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıkları sırada, 26 yaşındaki Favour Omosigho Nosa Ojo ile 23 yaşındaki Abdul Malik OmotolaniAbdul-Quadri,öldürmek kastıyla 20 yaşındaki Zeka Çocuk’un dairenin penceresinden yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep oldu.

Olay sonucu ağır şekilde yaralanan Zeka Çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından onkoloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Bahse konu şahıslar “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Eylül 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da tek odalı dairede sakin zanlı Favour Omosigho Nosa Ojo'nun ikametgahı içerisinde misafir olarak bulunan Zeka Çocuk ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıkları sırada yine aynı binanda yan dairede sakin zanlı Abdul Malik OmotolaniAbdul-Quadri ile birlikte öldürmek kasti ile Müşteki Zeka Çocuk’u yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemin üzerine düşmesine sebep olarak adam öldürmeye teşebbüs ettikleri mahkemeye aktardı.

Polis, müşteki Zekâ Çocuk’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlıların yapılan incelemeler sonucunda tespit edilerek tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiklerini ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.