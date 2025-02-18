Lefkoşa Spor Birliği Darts branşında sponsoru olan Prime – Med’e plaket takdim etti. Üç sezon aradan sonra tekrardan darts branşında faaliyet göstermeye başlayan Lefkoşa Spor Birliği darts birinci ligi’nde başarılı bir sezon geçiriyor.

Ligin de, ilk yarısını, lig ikincisi olarak tamamladı. Aynı zamanda kendilerine güvenip sezon başında sponsor olan Prime - Med ortaklarından Ramadan Özmanevra’ya Lefkoşa Spor Birliği takım kaptanı Mehmet Olgun ofisin de bir ziyarete gerçekleştirerek sezon başında kendilerine güvenerek sponsor olduklarından dolayı teşekkür plaketi taktim etti.