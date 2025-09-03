RMMO komutanı Cicikostas’ın görev süresi doluyor
Haravgi’nin “Omorfita’da (Küçük Kaymaklı) Yeşil Hat Yakınında Asfaltlama Çalışması” başlıklı haberine göre, Küçük Kaymaklı’nın Güney Kıbrıs’ta kalan kısmındaki “İroon” (Kahramanlar), “Mihail Karaolis”, “Grevenon”, “Koritsas” ve “Kiriakos Matsis” sokaklarını kapsayan asfaltlama çalışması 8-11 Eylül döneminde, 06.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.