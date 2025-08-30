Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, ana yolun 15-16’ncı kilometreleri arasında saat 23.50 sıralarında meydana geldi.

Güzelyurt istikametine doğru seyreden EB 370 plakalı kamyonet sürücüsü Erkan Topaloğluları (E-30), önündeki aracı sağından dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sağ yan kısmını çarptı, ardından araç refüje girerek takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Erkan Topaloğluları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından nöroloji yoğun bakım servisinde, araçta yolcu olarak bulunan Hasan Topaloğluları (E-31) ise cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.