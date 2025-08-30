Dağyolu’nda sakin 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, bugün saat 01.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Engin’in üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü, yarım cm LSD türü madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmariti bulundu.

İkametgâh sakini M.E. (E-37) tutuklandı, soruşturma sürüyor.