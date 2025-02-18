Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu İrmar Market bölgesinde yaşanan aydınlatma sorununun ilgili kurumların iş birliğiyle çözüldüğünü açıkladı.

Karayolları Dairesi’nin çağrısı üzerine, Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkililerinin belediye hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Başkan Amcaoğlu, toplantıda öncelikli olarak bölgedeki aydınlatma arızalarının giderilmesi konusunda üç kurumun fikir birliğine vardığını ifade etti.

Toplantının ardından, Kıb-Tek kontrolünde belediye ekiplerinin bölgedeki aydınlatma direklerini tek tek kontrol ettiğini ve günler süren çalışmalar sonucunda arızanın tespit edildiğini açıklayan Başkan Amcaoğlu, Karayolları Dairesi’nin malzeme desteği, Kıb-Tek’in teknik desteği ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Çalışmalar kapsamında:

✔ Karayolları Dairesi malzeme desteği sağladı,

✔ Kıb-Tek teknik destek sundu,

✔ Belediye ekipleri yoğun çaba harcayarak sorunun giderilmesini sağladı.

Bu iş birliği sayesinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu İrmar Market bölgesindeki aydınlatma sorununun çözüldüğünü belirten Başkan Amcaoğlu, anayol üzerindeki diğer aydınlatma arızalarının da aynı iş birliği süreciyle giderileceğini ifade etti.

Belediyede gerçekleştirilen toplantının ardından, aydınlatma sorununun çözümü için belediyeye sorumluluk verildiğini vurgulayan Başkan Amcaoğlu, bu sorumluluğun eksiksiz şekilde yerine getirildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, yayaların kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmesini önlemek amacıyla bariyer yapımı için de belediyeye sorumluluk verildiğini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkın güvenliği ve sağlığı için yerel yönetimlerle kamu kurumlarının iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına her türlü iş birliğine açık olduklarını ve yerel yönetimlere gerekli desteğin sağlanmasının önemini bir kez daha vurguladı.