Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Serkan Özdenkci, Cenk Özfuttu

Çetinkaya: Türkkan, Traore, Ahmet Kara (85.Dk Durmuş), Muammer (90.Dk Ali Rıza), Wade (85.Dk Aşkın), Djabi, Yasin (72.Dk Cemal), Ahmet Hatay, Yusuf, Kadir, Hamit

Yenicami: Süleyman (75.Dk Hasan Pilli), Hascan (78.Dk Hüseyin Arifoğlu), İrfan, Karan (60.Dk Barış), Bah, Sapara, Jimmy, Mehmet Çavuş (73.Dk Tahsin), Ali Üçtaş, Görkem, Turgut

Goller: 5, 45 ve 75.Dk Traore, 81.Dk Djabi (Çetinkaya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 20. Hafta maçında Çetinkaya TSK, Yenicami’yi konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya TSK – Yenicami Şakir Azizoğlu yönetti.

Soğuk bir havada oynanan ve az sayıda seyircinin izlediği maça Çetinkaya hızlı başlarken, 5’te Traore ile 1 – 0 öne geçerken, 45’te Traore ilk devrenin skorunu 2 – 0 yaptı.

Düşük tempoda başlayan ikinci devrede son bölümde sahada etkili olan Çetinkaya, Traore skoru 3 – 0 yaparken, Djabby skoru belirledi. 4 – 0