Merit Park Hotel ve Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde gerçekleşen 11. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük bir heyecan ve coşku yarattı. KKTC’nin en prestijli otellerinden biri olan Merit Park’ta düzenlenen bu dev organizasyon, uluslararası arenada tavla tutkunlarının bir araya geldiği, modern tavlanın en büyük buluşması olarak tanımlanıyor. Turnuvaya katılan tavla meraklıları ve profesyonel oyuncular, bir yandan rekabetin keyfini çıkarırken diğer yandan Merit Park Hotel’in sunduğu lüks ve konfor olanaklarından faydalandılar. Organizasyonun en önemli amaçlarından biri olan misafir memnuniyeti, tüm katılımcılardan tam not alarak bir kez daha başarıya ulaştı.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu’nun yürütümünde gerçekleşen turnuva, dünya genelinden 43 ülkeden oyuncuların katılımıyla oldukça geniş çaplı bir etkinliğe dönüştü. Ana kategoride 200 oyuncu olmak üzere toplamda 339 tavla sever, yeteneklerini ve stratejik becerilerini sergiledi. Etkinliğe katılan ülkeler arasında Afganistan, Arjantin, Ermenistan, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Norveç, Portekiz, Romanya, Rusya, Sealand Prensliği, Slovenya, İsveç, İsviçre, KKTC, Türkiye, İngiltere, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ülkeleri yer aldı.

10 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen şampiyona finalinde, İran’dan Ahmad Dehyadegary, Bulgar rakibi Milen Angelov’u mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazandı. Dehyadegary 25 bin Euro’luk büyük ödülün sahibi olurken, finale kalan Angelov ise 16 bin Euro ödül ile turnuvayı tamamladı. Şampiyonanın ödül havuzunda toplanan toplam 306 bin 300 Euro, dereceye giren oyuncular arasında paylaştırıldı ve bu ödüller oyunculara finansal bir motivasyon kaynağı sunmanın yanı sıra uluslararası arenada tanınırlık kazanmalarına da katkı sağladı.

“WETGAMMON” SU ALTI TAVLA MÜSABAKASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da turnuvanın en renkli etkinliklerinden biri, su altı tavla müsabakası olan “Wetgammon” oldu. Bu özel mücadelede, katılımcılar su altına dalış ekipmanları ile inerek özel olarak tasarlanan tavla masalarında yarıştılar. Wetgammon, etkinlik boyunca büyük bir ilgiyle izlendi. Bu sıra dışı müsabaka, katılımcılar ve izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu.

KIBRIS’IN TANITIMINA KATKI SAĞLAYAN ULUSLARARASI ORGANİZASYON

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve dünya çapında tavla severleri bir araya getiren bu dev organizasyon, KKTC’nin uluslararası tanıtımına da önemli katkılar sağladı. Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona, ülkenin kültürel ve turistik değerlerini tanıtırken, KKTC’nin misafirperverliğini de uluslararası düzeyde gözler önüne serdi.