Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Serdar Gürpınar

L. Gençler Birliği: Hamit, Erol, Galip, Mehmetali, Cenkay, Sinan, Berk, Sertan(Mehmet Efe), İsmail(Mustafa Yaşar), Bülent, Turgut(Yalçın).

Lapta: Yunus, Sezer, Nersin, Koral(Murat), Kaan Erdoğan, Beşir, Tahir(Asrın), Yiğit(Burak), Yusuf, Justice(Berkay), Kaan Borova.

Gol: Dk. 84 Burak(Lapta)

K.Kart: Dk. 25 Erol(G.Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Aksa 1. Lig 2025-2026 Sezonu 1. Hafta mücadelesinde L. Gençler Birliği ile Lapta İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Süper Lig’den geçtiğimiz sezon 1. Lige düşen Gençler Birliği ile sezona üst sıralar hedefiyle giren Lapta arasındaki mücadelede pozisyon zenginliği az olurken, Lapta maçın son bölümünde bulduğu golle sahadan 1 – 0 galip ayrıldı.

Zekai Töre’nin yönettiği karşılaşmaya her iki takım da istekli başlamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandılar.

25. dakikada Gençler Birliği’nden Erol Emece Lapta atağında Tahir’e çift dalınca hakem Zekai Töre ikinci sarı kartın göstererek çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Dk. 42 Hızlı gelişen G. Birliği atağında orta alanda topla buluşan Bülent güzel bir topla sol çaprazda defans arkasına sarkan İsmail’i gördü. İsmail de hızla ceza alanına girerek şutunu attı ancak top kaleci Yunus’un kucağında kaldı.

Dk. 55 Lapta’nın sağ kanattan gelişen atağında Koral hızla ceza sahasına girerek yerden kestiği topa ayak koyan Kaan Borova oldu. Ancak kaleci Hamit topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Dk. 82 G:Birliği’nin kazandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortada defanstan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Yalçın’ın şutunu kaleci Yunus çizgiden çıkardı.

Dk. 84 Lapta atağında Yusuf’un pasıyla Gençler Birliği defansının arkasında topla buluşan Kaan Borova son çizgiye inerek geriye kestiği topla penaltı noktasında buluşan Burak Koçar güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 0 – 1