İki kurum adına yapılan ortak açıklamada, belediye binasında düzenlenen etkinlikte, Dr. Latif Abbasoğlu erken teşhisin önemi, düzenli kontrol ve farkındalık süreçleri hakkında sunum yaptı.

Dr. Abbasoğlu, meme kanserinde erken teşhisin yaşam kurtardığını vurgulayarak, düzenli kontrollerin ve bilinçli davranışların hastalığın önlenmesi ve tedavisinde büyük rol oynadığını ifade etti.