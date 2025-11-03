Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, atış gün ve saatlerinde can ve mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girişin yasak olduğu vurgulandı.

Atışların ardından bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemleri yapılacağından, komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, halkın toplu bulunduğu yerlerde konunun duyurulması istenirken, bölgede bulunması muhtemel patlamamış mühimmatın en yakın askeri birliğe bildirilmesi gerektiği ifade edildi.