Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Yusuf Bakar, Yusufcan Dönder

Cihangir: Hasancan Celal, Bilal, Selçuk Sergeç, Ali Bayır (Dk.50 Yakup), Uğur (Dk.88 Samson), Sercan, Berhan, Hasan Ulukök (Dk.50 Hakan), Ali Öztürk (Dk.71 Fikret), Babacar Diop, Ndong Meye.

A. Yeşilova: Aykut, Gökhan, İlker Tek, Mehmet Tekin, Billy Mehmet Fidelis, Lawal (Dk.46 Eyyüp), Cemal Yaşınses (Dk.79 Arda), Vakkas, (Dk.88 Abdullah), Jonathan Weston, Mehmet Fatih Parlak (Dk.69 Mert),

Goller: Dk.45 Uğur Gök, Dk.59 Babacar Diop, Dk.63 Sercan Demirman, Dk.78 Yakup Şen (Cihangir) – Dk.20 ve 84 Jonathan Weston, Dk.49 Mehmet Fatih Parlak, Dk.53 Mehmet Tekin, Dk.90 Mert Nurel (A. Yeşilova)

Kırmızı Kartlar: Dk.45 Berhan Celme (Cihangir) – Dk.54 Mehmet Tekin (A. Yeşilova)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig 1. Haftasında zirve oynama hedefindeki Cihangir ile Yeşilova karşılaştı.

Cihangir Stadı’nda yer alan ve toplam 9 golün atıldığı mücadele nefes keserken, kazanan 5-4’lük skorla Yeşilova oldu.

Karşılaşmada Yeşilova 20’nci dakikada Weston’un golüyle öne geçti. Cihangir’de Berhan Celme 45’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken bu dakikadan kısa süre sonra Uğur Gök skoru 1-1 yaptı. Yeşilova ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak Mehmet Fatih Parlak’ın şık golü ile önce skoru 2-1, ardından Mehmet Tekin’in 53’üncü dakikadaki golüyle 3-1 yaptı. Mehmet Tekin, Cihangir tribünlerine yaptığı gol sevinci nedeniyle ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Cihangir 63’te Sercan ve 78’de Yakup’un golleriyle 4-3’lük üstünlük yakaladı. 84’te sahneye bir kez daha çıkan Weston skoru 4-4’e taşısa da 90’ıncı dakikada Mert Nurel’in golü maçı 4-3’lük skorla Yeşilova’ya kazandırdı.

Sezona mağlubiyetle başlayan Cihangir gelecek hafta Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. 3 puanı alan Yeşilova ise gelecek hafta Karşıyaka’yı konuk edecek.