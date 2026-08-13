Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dinçyürek, “Bugün adamızın sağlıktaki yeni amiral gemisi Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaatındayız. Gördüğünüz gibi inşaat tüm hızıyla devam etmektedir. Her geçen gün bir kat daha çıkıyor” dedi.

İç odaların ve bölümlerin yanı sıra tuğla inşaatının tamamlanması aşamasına gelindiğini belirten Dinçyürek, “2026'nın sonunda kaba inşaatının tamamı bitecek ve 2027'nin sonunda bina tamamıyla bitmiş olup hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

Bu projede de Türkiye’nin desteğinin sürdüğünü vurgulayan Dinçyürek, “Her projede olduğu gibi bu projede de her türlü desteği bizlerden esirgemeyen Ana vatan Türkiye'ye teşekkür ederim. KKTC'ye şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Dinçyürek, ada genelinde en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Ada genelinde yaygın bir şekilde en üst düzeyde sağlık hizmetini vermek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.