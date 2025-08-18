Lefke Şenlikleri kapsamında Lefke Stadyumu’nda futbol tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Futbol Tenisi Federasyonu organizasyonu ile iki grup halinde, toplam 12 takımın mücadele etti

Sadece üçlü kategoride yapılan organizasyonda Arascars takımı şampiyon olurken, ikinciliği DAÜ, üçüncülüğü de Lefke Futbol Akademi kazandı.

Maçlar sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Futbol Tenisi Federasyonu ve FIFTA başkanı Şevket Songur ve Lefke Belediyesi yetkilileri tarafından verildi.