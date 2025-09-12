Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (KSP) Cumhurbaşkanı adayı Osman Zorba ile bağımsız cumhurbaşkanı adayları; İbrahim Yazıcı, Arif Salih Kırdağ, Mehmet Hasgüler ve Ahmet Boran, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusu yaptı.

Bağımsız iki adayın daha, bugün öğleden sonra adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

- Yazıcı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa’nın kendilerine verdiği yetki çerçevesinde adaylıklarını açıkladıklarını belirtti.

Yazıcı, “Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

- Zorba

Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (KSP) Cumhurbaşkanı adayı Osman Zorba da, seçimin "bir karar seçimi" olduğunu söyledi.

Kıbrıs halkının bir karar vermek durumunda olduğunu belirten Zorba, "Ya bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi yolunu ya da mandacılığı seçecektir.” dedi.

- Kırdağ

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ da, “siyasi, eşit, egemenlik” yolunda gasp edilen hakların alınması ve Kıbrıs sorununa ivedi bir çözüm bulunması yolunda, halk ile birlikte el ele yürümek için aday olduğunu ifade etti.

“Dadaloğlu ve Köroğlu gibi, halkı adına kılıcını çektiğini” belirten Kırdağ, halkın takdirine ulaşmak ve Cumhurbaşkanı seçilmek için bu yolda olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılmasının elzem olduğunu kaydeden Kırdağ, “Hazırım, geliyorum. Sayın Hristodulidis beni beklesin. Mesajlarım açık ve nettir.” dedi.

- Hasgüler

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de, başvusunu yaptığını belirterek, “ülkeye ve millete hayırlı olsun.” diye konuştu.

Seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimi değil referandum olduğunu savunan Hasgüler, "50 yıllık süreçte karşı karşıya olduğumuz siyasi haremilikten kurtulma seçimi olacak" dedi.

Hasgüler, Cumhurbaşkanlığı'na yönelik anketleri de eleştirdi.

Bölgenin ateş çemberinde olduğunu dile getiren Hasgüler, Kıbrıs sorunuyla ilgili alınması gereken önlemlerin ve işletilmesi gereken bir diplomasinin olduğunu söyleyerek, “Bunların tamamıyla ilgili programımız hazırdır.” dedi.

“Lütfen, 50 yılın muhasebesini yaparak oy veriniz.” diyen Hasgüler, sessiz çoğunluğa güvendiklerini belirtti.

- Boran

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran da, adaylık başvusunu yaptığını söyleyerek, herekese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında bazı eleştirilerde bulunan Boran, diğer adaylara da başarılar diledi.