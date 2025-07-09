Lefkoşa Türk Belediyesi'nden (LTB) verilen bilgiye göre, koro 14 Temmuz Pazartesi günü “Choir to Choir” (Korodan Koroya) programında performans sergileyecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, koro şefi Hare Yakula ve ekibini kabulünde yaptığı konuşmada, çocukların yurt dışında ülkeyi temsil etmesinden büyük gurur duyduğunu, bu tür etkinliklerin hem sanatsal gelişimleri hem de kültürel etkileşim açısından son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

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Etkinlik kapsamında koro atölyeleri, açık hava şarkıları ve koro konserlerinin yanı sıra genç koro şeflerine yönelik "Şefliğe başlangıç" kursunun da yapılacağı kaydedildi.

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