54. Geleneksel İskele Festivali, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Festivalin en anlamlı gecelerinden biri olarak kabul edilen, Kıbrıs kültürünün ve toplumsal hafızasının yaşatıldığı Larnakalılar Gecesi, duygusal anlara sahne oldu. Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı slide gösterisi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Programın sonunda ise Larnaka’ya özgü tavuklu nohutlu pilav ve Rahmetli Aşık Ali Dayı’nın efsaneleşmiş acuva tatlısı misafirlere ikram edildi.

Gecede konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Larnaka'dan İskele'ye taşınan anıların, dostlukların ve kültürel mirasın bu gecede yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği Kına ve Çiftetelli gösterileri büyük beğeni topladı. İzleyiciler tarafından uzun süre alkışlanan gösteriye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Özlem Sadıkoğlu da eşlik etti.

Festival alanında kurulan nostalji fotoğraf sergisi ile geçmiş yıllara ait fotoğraflar ziyaretçilerle buluşurken, araştırmacı-yazar Derviş Güryel tarafından hazırlanan Larnaka Belgeseli de büyük ilgiyle izlendi. Belgesel, Larnaka'nın tarihini, kültürünü ve yaşamını anlatırken izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.