Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, ülke sporuna önemli katkılarda bulunan merhum gardiyanlar Yusuf Yönlüer ve Münür Zeden anısına anlamlı bir tavla turnuvası düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyon, spor camiasını ve meslektaşlarını bir araya getirirken, merhum gardiyanların anıları da saygıyla yaşatıldı. Turnuva boyunca centilmence mücadeleler sergilenirken, etkinlik dostluk ve dayanışma ortamında tamamlandı.

Hatırlanacağı üzere, merhum Yusuf Yönlüer tenis antrenörü olarak, Münür Zeden ise futbol hakemi ve gözlemcisi olarak ülke sporuna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren isimler şöyle sıralandı:

Sezai Bayraktar

Cevdet Sayman

Halil Sancak

Orhan Özduran

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği yetkilileri, organizasyona katılan tüm spor severlere teşekkür ederek, merhum meslektaşlarının anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.