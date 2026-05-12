Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Politikaları Komitesi, sağlık sisteminin ayakta kalmasını sağlayan hemşirelerin yalnızca alkışlarla değil, gerçek politikalarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

TDP Sağlık Politikaları Komitesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, her Hemşireler Günü’nde benzer söylemlerin tekrarlandığı, güzel sözlerle teşekkürler edildiği, ancak gerçeklerin süslü cümlelerle örtülmediği kaydedildi.

Hemşirelerin ağır çalışma koşulları altında çalıştığı savunulan mesajda, “Güçlü sağlık sistemi yalnızca bina yapmakla değil, emeğe değer veren anlayışla mümkündür. Bugün alkışlanan hemşireler yarın yeniden şiddet, personel eksikliği ve tükenmişlik sorunlarıyla yalnız bırakılıyor. Hemşireleri yılda bir gün alkışlayıp, 364 gün yalnız bırakamazsınız” denildi.

TDP iktidarında halkın hak ettiği sağlık sisteminin kurulacağı, sağlık çalışanlarının insanca çalışma koşullarına kavuşturulacağı kaydedilen mesajda, fedakarca çalışan tüm hemşirelerin “Hemşireler Günü” kutlandı.