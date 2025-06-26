Güney Kıbrıs’ta dün gece geç saatlerde yurt dışından Larnaka havalimanına giden 19 yaşındaki bir kadının tasarrufunda 8 kilo 760 gram kokain ele geçirildiği haber verildi.

“Alphanews” ve diğer haber sitelerinde yer alan haberde, 19 yaşındaki gencin bagaj kontrolü esnasında içerisinde toplam ağırlığı 8 kilo 760 gram kokain olan 13 paket tespit edildiği ve polis tarafından bunlara el konulduğu belirtildi.

Haberde, İngiltere aktarmalı uçakla Brezilya’dan Güney Kıbrıs’a giden şahsın tutuklandığı ve göz altına alındığı kaydedildi.